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الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب التام

الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب التام
30 أغسطس 2022 14:21

دعا مقتدى الصدر مؤيديه إلى الانسحاب التام خلال 60 دقيقة قائلا: "سأتبرأ من أنصار التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من الاعتصام خلال ساعة".

وقال: "اعتزالي هو شرعي لا سياسي ونهائي".

وتابع الصدر يقول إن ما يحدث ليست ثورة لأنها ليست سلمية موجها الشكر لقوات الأمن على عدم الانحياز إلى أي جانب في أحداث العنف الأخيرة.

وقدم اعتذاره للشعب العراقي على العنف في البلاد.

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