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إسبانيا تقترح تطبيق نظام لوضع حد لأسعار الغاز في أوروبا

إسبانيا تقترح تطبيق نظام لوضع حد لأسعار الغاز في أوروبا
30 أغسطس 2022 13:35

تعتزم الحكومة الإسبانية اقتراح أن يطبق الاتحاد الأوروبي نفس نظام الحد الأقصى للسعر الخاص بالغاز الذي تستخدمه، بحسب ما أوردته الصحيفة الرائدة في البلاد ونقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.
وذكرت صحيفة "الباييس" أن تيريزا ريبيرا، كبيرة مسؤولي الطاقة في إسبانيا، ستقدم اقتراحا بفصل الغاز عن سوق بيع الكهرباء بالجملة، في اجتماع مقرر في التاسع من سبتمبر المقبل مع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي، دون أن توضح الصحيفة الإسبانية كيف حصلت على تلك المعلومات.
كما ستقترح ريبيرا تقييد السعر المدفوع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
الجدير بالذكر أن إسبانيا والبرتغال حصلتا على إعفاء من جانب بروكسل في وقت سابق من العام الجاري، يسمح لهما بقطع الصلة بين الغاز والكهرباء.
وكانت الأسعار في أسواق البيع بالجملة في الدولتين، أقل بكثير من باقي دول الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: د ب أ
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الغاز
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