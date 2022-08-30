الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اليابان ترفع أمر الإجلاء حول محطة فوكوشيما بعد 11 عاماً من الكارثة النووية

اليابان ترفع أمر الإجلاء حول محطة فوكوشيما بعد 11 عاماً من الكارثة النووية
30 أغسطس 2022 13:12

تم اليوم الثلاثاء إلغاء أمر الإجلاء في البلدة التي توجد بها محطة فوكوشيما دايتشي النووية، وذلك للمرة الأولى بعد مرور 11 عاما و5 أشهر على كارثة مارس 2011، حيث تستعد البلدة لعودة بعض سكانها.

وكان أمر إجلاء البلدة التي تقع بمقاطعة فوكوشيما، في شمال شرق اليابان، صدر بعد وقوع زلزال قوي، أعقبته موجة مد عاتية (تسونامي)، وأدت الكارثة إلى انصهار بعض مفاعلات محطة فوكوشيما دايتشي لتصبح المنطقة غير صالحة للسكن بسبب ارتفاع مستويات الإشعاع.

أخبار ذات صلة
«الصفر الكبير» في «آسيوية اليد»!
اليابان تتعهد بدعم حصول أفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، فإن فوتابا هي آخر بلدة تشهد رفع أمر الإجلاء من إجمالي 11 بلدة خضعت لمثل هذه الأوامر في أعقاب الكارثة. ورغم السماح الآن للسكان بالعودة إلى ديارهم، لا يزال أكثر من 80% من مساحة البلدة يصنف على أنه مناطق "يصعب العودة إليها".
ومع تسجيل مستويات إشعاع منخفضة نسبيا، سُمح للسكان بدخول المنطقة الشمالية الشرقية منذ مارس 2020، دون الإقامة بها.

المصدر: وكالات
اليابان
فوكوشيما
آخر الأخبار
الركض يحفِّز التركيز؟
دنيا
الركض يحفِّز التركيز؟
اليوم 11:34
هنري كافيل يكشف سر لياقته
دنيا
هنري كافيل يكشف سر لياقته
اليوم 11:30
كومبينرس يستعيد ذكريات فان باستن
الرياضي
كومبينرس يستعيد ذكريات فان باستن
اليوم 11:30
40 ألف عامل بالسكك الحديدية في بريطانيا يشاركون في إضراب
عربي ودولي
40 ألف عامل بالسكك الحديدية في بريطانيا يشاركون في إضراب
اليوم 11:12
نادال.. «حادث الأنف»!
الرياضي
نادال.. «حادث الأنف»!
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©