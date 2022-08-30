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باكستان بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لعملية بعد الفيضانات المدمرة

باكستان بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لعملية بعد الفيضانات المدمرة
30 أغسطس 2022 10:03

قال وزير التخطيط الباكستاني احسان إقبال الثلاثاء إن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لاصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.
وأوضح لوكالة فرانس برس "لحقت أضرار هائلة بالبنى التحتية وخصوصا الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش".
وتغمر المياه ثلث أراضي باكستان بعد أسوأ أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود.
وأسفرت الفيضانات عن وقوع ما لا يقل عن 1136 قتيلا وأتت على أراض زراعية حيوية.
وطالت هذه الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص أي باكستاني من كل سبعة، فيما دُمر حوالى مليون منزل أو تعرض لأضرار جسيمة.

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المصدر: وكالات
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