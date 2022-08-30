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القوات الأوكرانية تخترق الدفاعات الروسية بخيرسون

القوات الأوكرانية تخترق الدفاعات الروسية بخيرسون
30 أغسطس 2022 10:40

قالت أوكرانيا إنها اخترقت خطوط القوات الروسية في عدة أماكن بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية في إطار حملة جديدة لاستعادة الأراضي، بينما قالت موسكو إن هجوم كييف المضاد فشل بينما قصفت روسيا مدينة ميكولايف الساحلية.

جاء تحرك كييف بعد عدة أسابيع من الجمود النسبي في الأزمة التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين ودمرت مدنا وتسببت في أزمة طاقة وغذاء عالمية وسط عقوبات اقتصادية غير مسبوقة.
وقال أوليكسي أريستوفيتش كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يجب أن أشير اليوم إلى أن الدفاعات الروسية اختُرقت في غضون ساعات قليلة".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع في وقت سابق يوم الاثنين أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم في منطقتي ميكولايف وخيرسون لكنها تكبدت خسائر فادحة.
وأضافت "فشلت محاولة الهجوم فشلا ذريعا".
لكن مسؤولين في السلطة المحلية المعينة من قبل موسكو قالوا لوكالة الإعلام الروسية إن وابلا من الصواريخ الأوكرانية أدى لانقطاع المياه والكهرباء عن بلدة نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا.

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المصدر: وكالات
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