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زلزال قوي يضرب جزر كيرماديك شمالي نيوزيلندا

زلزال
30 أغسطس 2022 08:24

 ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر أمس جزر كيرماديك شمالي نيوزيلندا.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق 84 كيلومترا. ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال. 

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المصدر: وام
زلزال
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