واشنطن: موسكو تواجه صعوبة بتجنيد متطوعين في أوكرانيا
واشنطن: موسكو تواجه صعوبة بتجنيد متطوعين في أوكرانيا
30 أغسطس 2022 07:50
أعلنت مسؤولة أميركية الاثنين أنّ الجيش الروسي يواجه صعوبة كبيرة في تجنيد متطوعين للمشاركة بالعملية العسكرية في أوكرانيا لدرجة أنّه فتح باب التجنيد أمام السجناء، مشيرةً إلى أنّ المجنّدين الجدد غالباً ما يكونون "مسنّين وفي حالة بدنية سيّئة ويفتقرون للتدريب". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الأسبوع الماضي بزيادة عدد القوات المسلّحة الروسية بنسبة 10% أي بما مقداره 137 ألف جندي بحلول يناير 2023. والاثنين قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع الأميركية لصحفيين طالبةً منهم عدم ذكر اسمها إنّه "من غير المرجّح أن تنجح هذه الجهود"، مشيرة إلى أنّ الجيش الروسي عانى تاريخياً في تحقيق أهدافه على مستوى التجنيد.
ووفقاً لتقديرات الولايات المتحدة فإنّ عديد الجيش الروسي كان عند بدء هجومه على أوكرانيا في فبراير الفائت أقلّ بـ150 ألف عسكري من العدد الذي أعلنته موسكو يومها وهو مليون عسكري. ومنذ بدأ الأزمة حاولت روسيا إرسال عسكريين محترفين إلى الجبهة بدلاً من المجنّدين، لكنّ الحرب كلّفتها الكثير على صعيد الموارد البشرية كما المادية.
وبحسب المسؤولة الكبيرة في البنتاغون فإنّ "روسيا بدأت بالفعل بتجنيد المزيد من أجل تشكيل كتيبة واحدة من المتطوّعين على الأقلّ في كلّ منطقة واستحداث فيلق ثالث في الجيش". وأضافت أنّ الروس "فعلوا ذلك بإلغاء الحدّ الأقصى لسنّ المجنّدين الجدد وكذلك أيضاً عن طريق تجنيد سجناء". وتابعت "يمكننا أن نلاحظ أنّ العديد من هؤلاء المجنّدين الجدد كانوا مسنّين وفي حالة بدنية سيّئة ويفتقرون للتدريب".
واعتبرت المسؤولة أنّ "كلّ هذه الأمور تشير إلى أنّ المجنّدين الجدد الذين قد تجتذبهم روسيا بحلول نهاية العام لن يعزّزوا القوة القتالية للبلاد".
ولم يعلن الكرملين حتى الآن عن التعبئة العامة، وهو إجراء يخشاه الكثير من الروس.