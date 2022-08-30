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جوتيريش يدعو الأطراف العراقية إلى التهدئة وضبط النفس

أنطونيو جوتيريش
30 أغسطس 2022 07:35

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأطراف العراقية إلى "ضبط النفس" و"اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم جوتيريش في بيان إنّ الأمين العام "يتابع بقلق التظاهرات التي شهدها العراق اليوم، والتي دخل خلالها المتظاهرون مباني حكومية".
وأضاف أنّ الأمين العام "يدعو إلى الهدوء وضبط النفس، ويحضّ كلّ الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتّخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع وتجنّب العنف".
ونقل البيان عن جوتيريش دعوته "كلّ الأطراف والجهات الفاعلة إلى تجاوز خلافاتهم والانخراط، من دون تأخير، في حوار سلمي وشامل".

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المصدر: وكالات
أنطونيو جوتيريش
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