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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يحث الأطراف العراقية على ضبط النفس

شعار منظمة التعاون الإسلامي
30 أغسطس 2022 07:29

 تابعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ببالغ الانشغال الأحداث الخطيرة الجارية على الساحة العراقية.
وحث معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه الأطراف العراقية على ضبط النفس ووقف العنف وتجنب التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى من أجل حماية أمن العراق واستقراره وسلامة شعبه، مؤكدا وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الحكومة والشعب العراقي في كل جهد يرمي إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

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المصدر: وكالات
منظمة التعاون الإسلامي
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