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قتيل و4 جرحى في حادث إطلاق نار بنيويورك

أرشيفية
30 أغسطس 2022 01:09

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون إثر قيام مجهول بإطلاق الرصاص على مجموعة من الأشخاص بممشى جزيرة كوني في ضاحية بروكلين في مدينة نيويورك أحد أكثر الوجهات الصيفية شعبية في المدينة.

وقال شهود عيان، إن الحادث وقع في شارع ويست 29 بالقرب من منازل كوني آيلاند، وهو مجمع سكني عام بالمدينة، حيث حدث إطلاق النار بجوار ملعب رياضي وعدة بنايات جنوب شرق متنزه لونا بارك الترفيهي.

وقالت الشرطة، إن الحادث لا يزال قيد التحقيق، فيما قال متفرجون في الملعب الرياضي، إنهم سمعوا عدة طلقات، وظنوا في البداية أنها ألعاب نارية.

وقال متحدث "لم يتم إلقاء القبض على أي شخص بعد، ولم تصدر الشرطة وصفاً لمطلق النار الهارب لعدم توافر المعلومات الكافية بعد بما في ذلك أسباب إطلاق النار وما إذا كان أكثر من مسلح متورط فيه، وما إذا كان الهجوم مستهدفاً أم لا.

والحادث هو الثاني من نوعه على ممر كوني آيلاند الشهير في مدينة نيويورك هذا الصيف، حيث قام مسلح الشهر الماضي بفتح النار على حشد من الناس كانوا يحتفلون بساعة متأخرة من الليل في الموقع نفسه على شارع ويست 21 ستريت والممشى ، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص.

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