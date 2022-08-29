الكاظمي يدعو إلى حفظ الدم العراقي

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة، مساء اليوم الاثنين، إلى تحمل المسؤولية الوطنية لحفظ الدم العراقي.
وقال الكاظمي، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثمن دعوة الصدر لإيقاف العنف، كما ثمن دعوة هادي العامري وكل المساهمين في التهدئة ومنع المزيد من العنف".
وتشهد المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وعدد من المناطق في بعض المحافظات اشتباكات مسلحة، رغم تطبيق إجراءات حظر التجول وأنباء عن سقوط ضحايا.
وشدد الكاظمي، في بيان صحفي على "منع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعاً باتاً، والتزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".
وأكد القائد العام للقوات المسلحة "أن قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية وعلى المواطنين الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجول".
وأعلنت الحكومة العراقية عن حظر التجول في جميع أنحاء البلاد.