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أوكرانيا تعلن بدء هجوم مضاد لاستعادة الجنوب

أوكرانيا تعلن بدء هجوم مضاد لاستعادة الجنوب
30 أغسطس 2022 00:53

زابوريجيا (وكالات) 

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أوكرانيا تشنّ هجوماً مضاداً لاستعادة السيطرة على خيرسون

بدأت القوات الأوكرانية، بدعم من المساعدات العسكرية الغربية المتطورة أمس، هجوماً مضاداً لاستعادة الأراضي في الجنوب، التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ شن هجومها قبل ستة أشهر.
ومع ذلك، تعرضت مدينة ميكولايف الساحلية الجنوبية لقصف روسي مكثف، وقال رئيس البلدية إن منازل تعرضت للقصف وقُتل شخصان على الأقل.
وقالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية الأوكرانية، ناتاليا هومينيوك، إن قوات كييف بدأت عمليات هجومية في عدة اتجاهات في الجنوب، من بينها منطقة خيرسون.
وسيطرت روسيا في وقت قصير على أجزاء من جنوب أوكرانيا بالقرب من ساحل البحر الأسود، بما في ذلك مدينة خيرسون، في المرحلة الأولى من الحرب.
وتقع منطقة خيرسون شمال شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا وتطل سواحلها على البحر الأسود وبحر آزوف.
وتستخدم أوكرانيا أسلحة متطورة قدمها الغرب لضرب مستودعات الذخيرة الروسية وإحداث فوضى في خطوط الإمداد. وقالت هومينيوك في إفادة إن أوكرانيا استهدفت أكثر من عشرة مستودعات ذخيرة في الأسبوع الماضي.

أوكرانيا
روسيا
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