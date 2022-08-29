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مقتل 4 إرهابيين في نينوى

مقتل 4 إرهابيين في نينوى
30 أغسطس 2022 00:53

بغداد (الاتحاد)

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قتل 4 أشخاص من تنظيم «داعش» الإرهابي في كمين محكم بمحافظة نينوى العراقية.
وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أمس، أنه «بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة تمكنت قوة أمنية في نينوى، من متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة البو سيف، وقتل 4 منهم، فيما شرعت أيضاً بتطويق المنطقة للبحث عن عنصر إرهابي خامس».
وفي السياق، شن الطيران العراقي، أمس، غارتين جويتين استهدفتا وكراً لتنظيم «داعش» في محافظة الأنبار.
وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني: «تابعت مفارز الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة أحد الأوكار، وهو عبارة عن كهف ونفق شمالي مدينة راوه، ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيـرة».
وبين أنه «عملت هذه المفارز بإعطاء معلومات استخبارية دقيقة لطيران القوة الجوية الذين نفذوا ضربتين جويتين حولتا المكانين المستهدفين إلى ركام بعد تدميرهما بالكامل».

العراق
نينوى
داعش
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