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الكويت: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة

الكويت: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة
30 أغسطس 2022 00:53

الكويت (الاتحاد)

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فتحت إدارة شؤون الانتخابات في الكويت، صباح أمس، أبوابها لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2022.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، بأن إدارة شؤون الانتخابات الكويتية ستواصل استقبال طلبات المرشحين إلى السباق الانتخابي لمدة 10 أيام تنتهي الأربعاء 7 سبتمبر المقبل.
وأشارت الوكالة أن من أبرز شروط الترشح أن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصلية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وأن لا يقل عمره يوم الانتخاب عن 30 عاماً.
وأمس الأول، أعلنت الكويت تاريخ 29 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق انتخابات مجلس الأمة الجديد بعد أسابيع من حل القديم، حسب مرسوم أميري. كما أعلن مركز التواصل الحكومي بالكويت، أن «إدارة شؤون الانتخابات ستستقبل الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة بدءا من الاثنين لمدة 10 أيام». 

الكويت
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