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السعودية تجدد دعم الوحدة والتقارب بين اللبنانيين

السعودية تجدد دعم الوحدة والتقارب بين اللبنانيين
30 أغسطس 2022 00:53

بيروت (الاتحاد، وكالات)

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أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، أن بلاده تدعم تعزيز الوحدة والتقارب بين اللبنانيين. وقال السفير بخاري، خلال لقائه أمس، مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، إن «المملكة ترفض مُحاولات استغلال الإسلام كغِطاء لأغراض سياسيَّة تُؤجِّج الكراهيَّة والتَّطرف والإرهاب».
وأكّد أن «مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان هو من أبرز رموز الوحدة الوطنية في لبنان، والمملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على كل المقامات والمواقع الدينية الإسلامية والمسيحية فهي المؤتمنة على وحدة لبنان وعروبته وعيشه المُشترك». بدوره، أشاد المفتي دريان بجهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ وتأصيل ثقافة الوسطية والاعتدال ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية ونصرة الحق والعدل في العالم.

السعودية
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