قتلى وجرحى بهجوم إرهابي «حوثي» في تعز

دينا محمود (عدن، لندن)

شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية هجوماً عنيفاً على منطقة «الضباب» غرب مدينة تعز استمر ساعات عدة، في محاولة للسيطرة على المنطقة لقطع شريان الحياة الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأسفر الهجوم عن مقتل 10 جنود وجرح 7 آخرين، بالإضافة إلى مقتل 23 إرهابياً حوثياً وإصابة عشرات آخرين.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان: إن «الحكومة وهي تنظر إلى الهجوم كتحدٍّ صارخ لكل المبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام ومحاولة لتقويض جهود تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية ولإطباق الحصار على مدينة تعز المحاصرة منذ 7 سنوات، والتي ترفض ميليشيات الحوثي الوفاء بالتزامها بفتح الطرق الرئيسية منها وإليها، وبأنها لن تسمح لميليشيات الحوثي باستمرار خروقها وعبثها واستغلالها للهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين وتطلعاتهم إلى السلام والاستقرار وتحمل الميليشيات الحوثية عواقب ذلك».

بدورها، علقت اللجنة العسكرية الحكومية المشاركة في المحادثات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بهدف تعزيز الرقابة على الخروق وتشكيل غرف عمليات مشتركة على مستوى الجبهات في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن هذا التعليق يأتي نتيجة لقيام الميليشيات الإرهابية بشن هجوم عسكري واسع في محافظة تعز بهدف إغلاق آخر شريان رئيسي يغذي مدينة تعز المحاصرة.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص لليمن هانس جروند برج للاضطلاع بواجباته تجاه هذه الممارسات والجرائم التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، وأن يوضح للعالم حقيقة التعنت الحوثي والأساليب الملتوية التي يمارسها في التملص من التزاماته بالهدنة الإنسانية.

وبعد أن كانت المعارك الدموية في اليمن محط اهتمام وسائل الإعلام الإقليمية والدولية خلال الشهور الأولى من العام الجاري، خَفَتْ حضور هذه الاشتباكات بشكل كبير على الصعيد الإعلامي على الأقل، منذ أن دخلت الهدنة الحالية حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي، رغم أن ذلك لا يعني توقف الاعتداءات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدنيين الأبرياء.

ولكن تواصل هذه الممارسات العدوانية، لا يمثل الثغرة الأكبر في الهدنة، التي جرى التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة، وإنما يشكل أحد الجوانب السلبية لها، والتي رصدها محللون وخبراء، حذروا من أن هذا الوقف المؤقت للمعارك لا يزال هشا، رغم تمديده مرتين، منذ بدء تطبيقه. فبحسب الخبراء، تتحمل الميليشيات الانقلابية المسؤولية عن المخاطر التي تهدد بانهيار التهدئة، فهي لم تفِ حتى الآن بالالتزامات الملقاة على عاتقها بموجبها، خاصة على صعيد فك الحصار عن مدينة تعز المفروض منذ أكثر من 7 سنوات.

فضلاً عن ذلك، تعمد العصابة الحوثية إلى استغلال الهدنة، لإعادة تموضع قواتها وتنظيم صفوفها، وتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها في المعارك التي سبقت توقف القتال، والتي مُني فيها الانقلابيون بهزائم متوالية على جبهات استراتيجية عدة، في مقدمتها محافظة مأرب.