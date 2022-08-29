خبراء: خليفة جونسون يواجه التحديات الأصعب منذ 50 عاماً

دينا محمود (لندن)

«تركة ثقيلة للغاية تنتظر رئيس الحكومة البريطانية المقبل المزمع الإعلان عن اسمه بعد أقل من 10 أيام». هكذا يجمع الخبراء والمحللون السياسيون في لندن، ممن لا يزالون يترقبون حسم المنافسة على هذا المنصب، بين ليز تراس وزيرة الخارجية في حكومة بوريس جونسون، ووزير المالية السابق ريتشي سوناك.

وإذا صدقت المؤشرات، التي تفيد بأن تراس تبدو الأوفر حظاً لخلافة جونسون، فإنه سيكون على هذه السيدة التي أكملت قبل أسابيع قليلة عامها السابع والأربعين، مواجهة مشكلات، لم يُضطر أي من رؤساء الحكومات البريطانية المتعاقبة، للتعامل معها مجتمعة، منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأقر رئيس الحكومة البريطانية نفسه المُوشك على ترك منصبه، بصعوبة المرحلة المقبلة، مؤكداً في مقال نشرته صحيفة «مَيل أون صنداي» اليومية أمس، بأن الأشهر المقبلة ستكون «عسيرة، وربما عسيرة بشدة كذلك»، ولكنه أردف بالقول إنه واثق من أن بلاده «ستتجاوز الأزمة، وستخرج منها أكثر قوة وازدهاراً».

فمن بين الملفات الشائكة التي سيجدها الساكن الجديد لـ 10 داوننج ستريت على مكتبه، في يومه الأول على رأس الحكومة، ارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة، جنباً إلى جنب مع أزمة الطاقة التي تواجه بريطانيا، كإحدى تبعات الحرب الدائرة في أوكرانيا، منذ أكثر من ستة شهور.

ودفعت هذه العوامل الهيئة المُنظمة لقطاع الطاقة في المملكة المتحدة، لرفع سقف أسعار فواتير استهلاك الغاز في البلاد، اعتباراً من أكتوبر المقبل، بما يجعل متوسط الفاتورة السنوية للأسرة الواحدة، يصل إلى نحو 3550 جنيها إسترلينياً (قرابة 4170 دولارا أميركيا)، بنسبة ارتفاع تصل إلى 80 في المئة، وسط تحذيرات من أن هذه الزيادة ربما لن تكون الأخيرة.

ويُضاف إلى ذلك، حسبما قال محللون في تقرير نشرته صحيفة «جارديان نورثويتش» البريطانية، تواصل تبعات أزمة كورونا، التي اجتاحت العالم في ربيع 2020، ولا تزال تؤثر على قطاعيْ الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة، وهما قطاعان يعانيان أيضاً من الانعكاسات السلبية لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، الذي حرمهما من الاستعانة بيد عاملة من الدول الأعضاء، في هذا التكتل القاري.

كما سيتوجب على من سيخلف جونسون في رئاسة الحكومة، التعامل مع التحدي المتزايد الذي تشكله النقابات العمالية للسلطات، بعدما زادت من فعالياتها الاحتجاجية على مدار الشهور القليلة الماضية، إلى حد العودة لتنظيم تظاهرات حاشدة، في قلب العاصمة لندن، تنديدا بالسياسات الحكومية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

كما تلقي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بظلالها على الوضع الأمني، الذي شهد خلال الأسابيع الأخيرة، تدهوراً لافتاً، تمثل في تزايد ملموس في عدد الجرائم التي شهدتها لندن وغيرها من مدن المملكة المتحدة.