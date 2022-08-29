الأمم المتحدة تطلق نداء لمساعدة باكستان بشأن الفيضانات
من فيضانات باكستان
30 أغسطس 2022 00:20
تطلق الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية رسمياً الثلاثاء نداءً للحصول على تبرّعات قيمتها 160 مليون دولار لتمويل مساعدات طارئة لباكستان التي تعرّضت لفيضانات تاريخية، حسبما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين.
ويكافح عشرات الملايين من الباكستانيين أسوأ أمطار موسمية منذ ثلاثة عقود، أودت بـ1136 شخصاً على الأقل وجرفت عدداً لا يُحصى من المنازل، كما دمّرت الأراضي الزراعية الحيوية.
وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش عن قلقه خلال مؤتمر صحافي، وقال "سيزداد الوضع سوءاً مع استمرار هطول الأمطار".
وفي هذا السياق، أضاف "نخطّط بالتعاون مع الحكومة لتوجيه نداء عاجل من أجل الحصول على 160 مليون دولار لأنشطة المساعدة الطارئة"، مضيفاً أنّه سيتم إطلاق هذا النداء رسمياً الثلاثاء.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة "جمعت بالفعل سبعة ملايين دولار من طريق إعادة توجيه الأموال من برامج أخرى خصوصاً، لتمويل الحاجات الأكثر إلحاحاً"، والغذاء والمياه والمعدّات الطبية والمأوى... كما تمّ تخصيص ثلاثة ملايين إضافية من قبل صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.