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السيسي: نتابع باهتمام التطورات في العراق

السيسي: نتابع باهتمام التطورات في العراق
29 أغسطس 2022 23:33

تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن الرئيس المصري أكد خلال الاتصال الهاتفي "أن القيادة المصرية تتابع باهتمام التطورات في العراق بحكم العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين".

وجدد السيسي دعم بلاده لأمن واستقرار وسلامة الشعب العراقي. وأعرب عن الأمل "في تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين".

وأعرب الرئيس برهم صالح عن شكره وتقديره إلى الرئيس السيسي لاهتمامه ومتابعته للوضع في العراق والجهود القائمة لدعم مسارات الحوار والتلاقي.

وحسب مصادر طبية عراقية، فإن 11 متظاهراً قتلوا وأصيب 160 آخرين خلال موجة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد بعد قيام أتباع التيار الصدري في السيطرة على مبنى الحكومة العراقية.

وأعلنت السلطات العراقية حظر التجول في جميع أنحاء البلاد.

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المصدر: وكالات
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عبدالفتاح السيسي
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