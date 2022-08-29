الثلاثاء 30 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس البرلمان العراقي: الوضع ينذر بخطر كبير

رئيس البرلمان العراقي: الوضع ينذر بخطر كبير
29 أغسطس 2022 23:31

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، جميع الأطراف في العراق لإطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره، وحمايته من الانزلاق إلى تصادم يخسر فيه الجميع.

وقال في بيان صحفي "إن ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس، وتحذر من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أي طرف".

وأعلنت الحكومة العراقية حظر التجوال في جميع محافظات العراق.

أخبار ذات صلة
فوضى في العراق وإعلان حظر التجوال الشامل
مقتل 4 إرهابيين في نينوى
المصدر: وكالات
العراق
الحكومة العراقية
آخر الأخبار
احتياطي الطوارئ النفطي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 38 عاماً
الاقتصادي
احتياطي الطوارئ النفطي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 38 عاماً
اليوم 01:12
أرشيفية
عربي ودولي
قتيل و4 جرحى في حادث إطلاق نار بنيويورك
اليوم 01:09
الكاظمي يدعو إلى حفظ الدم العراقي
عربي ودولي
الكاظمي يدعو إلى حفظ الدم العراقي
اليوم 01:01
محمد الشرقي خلال الاستقبال (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يستقبل موظفات كليات التقنية العليا بالفجيرة
اليوم 00:58
«الهلال الأحمر» يواصل دعم متضرري السيول في السودان
الإمارات
«الهلال الأحمر» يواصل دعم متضرري السيول في السودان
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©