الثلاثاء 30 أغسطس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
فيرستابن من كوكب آخر في «فورمولا بلجيكا»
الجولة الترويجية لكأس آسيا للكريكيت تختتم في الشارقة
«الزعيم» يحتفل بـ «الجوائز التسع»
كوندي جاهز للظهور الأول مع «البارسا»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
دعوة أممية للمتظاهرين العراقيين إلى مغادرة المنطقة الخضراء
دعوة أممية للمتظاهرين العراقيين إلى مغادرة المنطقة الخضراء
29 أغسطس 2022 23:02
دعا مكتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الاثنين، كافة المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة الدولية وإخلاء المباني الحكومية، وحث على أقصى قدر من ضبط النفس.
وذكر بيان لمكتب (يونامي)، أنه على "كافة المتظاهرين مغادرة المنطقة الدولية في بغداد فوراً وإخلاء كافة المباني الحكومية، والسماح للحكومة بالاستمرار في مسؤولياتها بإدارة الدولة خدمة لشعب العراق" .
وأوضح البيان: "إن التطورات اليوم تصعيد بالغ الخطورة ويجب على مؤسسات الدولة العمل دون عوائق خدمة لشعب العراق في كافة الظروف وفي جميع الأوقات، وإن احترام النظام الدستوري أمر ضروري".
وحث البيان "الجميع على الاستمرار في السلمية والتعاون مع قوات الأمن والإحجام عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة أحداث لا يمكن إيقافها".
كما دعا البيان "كافة الأطراف السياسية للعمل نحو تهدئة التوترات واللجوء إلى الحوار، باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات، ولا يمكن أن يكون العراقيون رهائن لوضع لا يمكن توقعه ولا يمكن تحمله".
يشار إلى أن أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اقتحموا المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا مبنى الحكومة العراقية. وتدخلت القوات الأمنية في المنطقة لتفريق المتظاهرين.
وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 30 آخرين، إضافة إلى إصابة مراسل قناة الفلوجة.
وأعلن العراق عن حظر التجوال في جميع أرجاء البلاد وضع جميع القطعات العسكرية في حالة التأهب القصوى وتأجيل الامتحانات الابتدائية والمتوسطة إلى إشعار آخر العراق.
أخبار ذات صلة
فوضى في العراق وإعلان حظر التجوال الشامل
مقتل 4 إرهابيين في نينوى
المصدر: وكالات
العراق
احتجاجات
مقتدى الصدر
الأمم المتحدة
الأكثر قراءة
الاقتصادي
جلسة توعوية لتوضيح آلية رد ضريبة بناء المساكن للمواطنين
28 أغسطس 2022
الإمارات
هند مانع العتيبة: الإمارات تضطلع بدور رائد عالمياً في تمكين المرأة
29 أغسطس 2022
الإمارات
محمد بن راشد يأمر بترقية 6802 من الشرطة وجهاز أمن الدولة والدفاع المدني والإقامة في دبي
26 أغسطس 2022
آخر الأخبار
الاقتصادي
احتياطي الطوارئ النفطي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 38 عاماً
اليوم 01:12
عربي ودولي
قتيل و4 جرحى في حادث إطلاق نار بنيويورك
اليوم 01:09
عربي ودولي
الكاظمي يدعو إلى حفظ الدم العراقي
اليوم 01:01
الإمارات
محمد الشرقي يستقبل موظفات كليات التقنية العليا بالفجيرة
اليوم 00:58
الإمارات
«الهلال الأحمر» يواصل دعم متضرري السيول في السودان
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©