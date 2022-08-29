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تحذير من عارض لأحدث متحور من «أوميكرون»

تحذير من عارض لأحدث متحور من «أوميكرون»
29 أغسطس 2022 22:34

حذر علماء من كلية «ترينيتي دبلن» في إيرلندا من «أعراض ليلية» تم رصدها لأحدث متغير للمتحور «أوميكرون»، سلالة BA.5.

وأكد العلماء، أن سلالة BA.5، شديدة العدوى، تسبب أعراضاً كتلك التي تظهر للمصابين بالحمى أثناء نومهم.

وقال البروفيسور لوك أونيل إن التعرق ليلا قد يكون مؤشراً على الإصابة بهذه السلالة التي ليست مميتة مقارنة بالمتغيرات والسلالات السابقة لأوميكرون، وفق تقرير نشرها موقع «سكاي نيوز».

وأضاف أونيل: «التعرق الليلي مؤشر على الإصابة بالسلالة التي ليست خطيرة لأننا اكتسبنا بعض المناعة وضعف الفيروس».

وأعطت بريطانيا، التي كانت أول دولة توافق على لقاح لكوفيد-19 في أواخر 2020، أول ضوء أخضر أيضا الآن لجرعة تستهدف كلاً من الفيروس الأصلي والسلالة أوميكرون المتحورة منه، منتصف الشهر الجاري.

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المصدر: وكالات
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