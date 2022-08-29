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الإمارات

حمدان بن زايد يوجه بتعزيز عمليات الإغاثة في السودان

حمدان بن زايد يوجه بتعزيز عمليات الإغاثة في السودان
29 أغسطس 2022 22:20

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتعزيز عمليات الهيئة الإغاثية للمتأثرين من السيول والفيضانات في السودان، وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تخفيف وطأة المعاناة عن كاهلهم. 

وقال سموه إن هذه المساعدات تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان، وللمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا وامتدادا للجهود الانسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الامارات. 

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه بوفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حاليا في السودان لتنفيذ عدد من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية لصالح المتأثرين في عدد من الولايات السودانية الأكثر تضررا من الكارثة.
 واطمأن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال الاتصال برئيس وفد الهلال الأحمر محمد خميس الكعبي، على الأوضاع الإنسانية في السودان بصورة عامة، واطلع سموه على تفاصيل البرنامج الإغاثي الذي يتم تنفيذه لتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين، وشكر الوفد على جهوده الإنسانية وتحركاته الميدانية على الساحة السودانية لتقديم الدعم اللازم للمتأثرين والتخفيف من تداعيات الكارثة. 

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الامارات لن تدخر وسعا في سبيل تلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان، وتعزيز استجابتها الإنسانية لصالح الأشقاء هناك.

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