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طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر
29 أغسطس 2022 21:52

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار  آخر.

وقال متحدث رسمي باسم طيران الإمارات عبر «تويتر»: «تعليق رحلات طيران الإمارات إلى بغداد والبصرة حتى إشعار  آخر».

 

 

 

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