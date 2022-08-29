أوكرانيا تشنّ هجوماً مضاداً لاستعادة السيطرة على خيرسون
من أوكرانيا (أرشيفية)
29 أغسطس 2022 21:41
بدأت القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً في الجنوب يهدف إلى إبعاد القوات الروسية إلى الجانب الآخر من نهر دنيبر واستعادة السيطرة على مدينة خيرسون المحتلة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين.
وقال رئيس الإدارة الإقليمية ياروسلاف يانوشيفيتش عبر «تلغرام»: «شنّت القوات العسكرية الأوكرانية هجومها على مناطق عدّة في الجنوب. نطلب من سكّان خيرسون اتباع الإرشادات الأمنية بالبقاء قرب الملاجئ وبعيداً من المواقع الروسية».
وأضاف «نحن نؤمن بالجيش الأوكراني».
من جهته، قال المسؤول المحلّي ومستشار الحاكم الإقليمي سيرغي خلان للتلفزيون الأوكراني «اليوم، شُنت هجمات قوية بالمدفعية على مواقع العدو (...) على مجمل أراضي منطقة خيرسون المحتلة (...)، إنها بداية نهاية احتلال منطقة خيرسون».
وأضاف لـ«فرانس برس» أن «ما يحدث الآن هو بداية جيّدة الإعداد ومتوازنة لهجوم مضاد»، موضحاً أنّ «الطائرات الأوكرانية تغطّي الآن خط المواجهة بكامله» في هذه المنطقة الجنوبية من البلاد.
وأكد خلان أنّ للقوات الأوكرانية «الأفضلية» على الجبهة الجنوبية بعد ضربات عدة في الأسابيع الأخيرة استهدفت جسوراً في منطقة خيرسون وهدفت إلى إعاقة العمل اللوجستي للجيش الروسي.