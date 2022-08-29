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صور أقمار صناعية تكشف نقل روسيا صواريخ من سوريا

أرشيفية
29 أغسطس 2022 21:38

أظهرت صور بالأقمار الصناعية نقل روسيا بطارية صواريخ إس-300 المضادة للطائرات من سوريا إلى ميناء روسي بالقرب من شبه جزيرة القرم، في محاولة على ما يبدو لتعزيز دفاعاتها الجوية في الحرب مع أوكرانيا.

والصور تظهر وجود بطارية إس-300 المضادة للطائرات في مصياف بسوريا في أبريل وصورا أخرى للموقع بعد خلوه منها في 25 أغسطس عقب نقل مكوناتها إلى ميناء طرطوس.

وأظهرت صور منفصلة مكونات البطارية على رصيف في طرطوس في الفترة ما بين 12 و 17 أغسطس.

وبحلول 20 أغسطس، كانت قد غادرت سوريا بصورة نهائية، وخلصت الشركة إلى أنها شُحنت على متن السفينة الروسية سبارتا 2 التي غادرت طرطوس إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي.

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المصدر: وكالات
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