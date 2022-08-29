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السيطرة على حريق شب في عبارة سويدية على متنها 300 راكب

العبارة التي اشتعلت فيها النيران
29 أغسطس 2022 21:35

تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الذي شب في عبارة قبالة ساحل السويد وعلى متنها نحو 300 راكب.

وصرح متحدث باسم مركز الإنفاذ البحري السويدي لوكالة الأنباء السويدية (تي تي) بأنه جرى إطفاء الحريق بحلول بعد ظهر اليوم الاثنين.

وبحسب الإدارة البحرية السويدية، تردد أن الحريق اندلع في حاوية تبريد على منصة السيارات بالعبارة.

ووردت تقارير عن انبعاث دخان ، لكن لم يكن هناك ألسنة لهب عارمة. وقالت المتحدثة باسم مركز الإنقاذ البحري السويدي لوكالة الأنباء السويدية "تي.تي" إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقالت: "لقد تلقينا معلومات من السفينة بأن الحريق لابد وأن يكون تحت السيطرة، لكننا نبهنا جميع الوحدات المتاحة لتكون في الموقع تحسباً لأن يستلزم الأمر عملية إخلاء".

كانت العبارة التابعة لشركة الخطوط الملاحية السويدية في طريقها من فينتسبيلس في لاتفيا إلى نيناشامن جنوبي ستكهولم بالقرب من جزيرة جوتسكا ساندون الصغيرة السويدية عندما شب الحريق فيها.

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المصدر: وكالات
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