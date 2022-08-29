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بعثة وكالة الطاقة الذرية تصل اليوم لتفقد محطة زابوريجيا

بعثة وكالة الطاقة الذرية تصل اليوم لتفقد محطة زابوريجيا
29 أغسطس 2022 20:54

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية التي سيطرت عليها روسيا في جنوب أوكرانيا غادرت فيينا ومن المقرر أن تصل إلى كييف اليوم الاثنين.

وكتب المتحدث باسم الوزارة أوليج نيكولينكو على فيسبوك يقول "من المتوقع أن تبدأ المهمة العمل في محطة زابوريجيا النووية في الأيام المقبلة".

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المصدر: وكالات
محطة زابوريجيا النووية
أوكرانيا
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