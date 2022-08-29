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12 قتيلاً و270 جريحاً باشتباكات عنيفة في بغداد

أرشيفية
29 أغسطس 2022 20:21

قتل 12 شخصاً، اليوم الاثنين، في المنطقة الخضراء ببغداد وأُصيب العشرات بجروح، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، ما أثار الغضب بين أنصاره الذين اقتحموا القصر الحكومي فيما أعلن الجيش حظر تجول عاماً.
وقالت مصادر طبية، إن 12 عراقياً قتلوا وأصيب 270 من المتظاهرين الآخرين بعضهم بالرصاص وآخرون جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وأعلن الجيش فرض حظر التجول في بغداد اعتباراً من الثالثة والنصف بعد الظهر ومن ثم في جميع أنحاء العراق في السابعة مساءً وسُيرت دوريات للشرطة في العاصمة، بعد أن تعمقت الأزمة في العراق الذي يعيش في مأزق سياسي منذ انتخابات أكتوبر 2021 التشريعية.
وقال مصدر أمني، إن قوات الأمن تدخلت وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند مداخل المنطقة الخضراء المحصنة، فيما اجتاح أنصار الصدر غرف المكاتب وجلسوا على الأرائك أو قفزوا في المسبح أو راحوا يلتقطون صور "سيلفي".

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المصدر: وكالات
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