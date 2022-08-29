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الكاظمي يوجه نداء للمتظاهرين داخل المنطقة الخضراء

الكاظمي يوجه نداء للمتظاهرين داخل المنطقة الخضراء
29 أغسطس 2022 20:17

جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة توجيهاته للقيادات الأمنية بالالتزام التام بالتعليمات السابقة فيما يخص حماية أرواح المتظاهرين والحفاظ أيضاً على الممتلكات العامة والخاصة ومنع التجاوز على المؤسسات الحكومية من قبل أي طرف كان.
ودعا الكاظمي خلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة، لمناقشة الأحداث الأخيرة ودخول المتظاهرين للمؤسسات الحكومية «المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، وعدم إرباك الوضع العام في البلاد، وتعريض السلم المجتمعي إلى الخطر»، حسب بيان للحكومة العراقية.
يشار إلى أن العراق أعلن حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد عقب اقتحام أنصار الصدر المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا مبنى الحكومة العراقية، ما أدى إلى وضع جميع القطعات العسكرية في حالة التأهب القصوى و تأجيل الامتحانات الابتدائية والمتوسطة إلى إشعار آخر العراق.

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المصدر: وكالات
العراق
مصطفى الكاظمي
احتجاجات العراق
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