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ضربة أوكرانية تصيب مخزن وقود بمحطة نووية
أرشيفية
29 أغسطس 2022 19:18
نقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن مسؤولين قولهم يوم الاثنين إن ضربة صاروخية أوكرانية أحدثت فجوة في سقف مستودع للوقود في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
وذكرت الوكالة نقلا عن المسؤولين أن مستويات الإشعاع في محطة الطاقة النووية طبيعية، والوضع هناك تحت السيطرة.
وتنفي كييف وموسكو استهداف محطة الطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، وتبادلتا الاتهامات حول المسؤولية عن حوادث قصف في محيطها.
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