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حريق على متن عبارة مخصصة للسيارات تقلّ 300 شخص

أرشيفية
29 أغسطس 2022 17:53

تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق الاثنين قبالة السواحل السويدية، حيث اندلع حريق على متن عبارة مخصصة للسيارات تقلّ 300 شخص، وفق ما أعلنت السلطات البحرية.
وقال المتحدث باسم الإدارة البحرية السويدية يوهان فرانسين لوكالة فرانس برس: «هناك حريق على منصة ركن السيارات»، مضيفاً أن ثلاث مروحيات وسبع سفن أُرسلت إلى المكان وبدأت عملية إخلاء العبارة.
لم تُسجّل أي إصابات حتى الساعة ولم يُعرف سبب الحريق بعد.
وقالت متحدثة أخرى باسم الإدارة البحرية ليزا ميورنينغ لفرانس برس إن «الحريق تحت السيطرة».
وكانت سفينة «ستينا سكانديكا» قبالة جزيرة غوتسكا ساندن جنوب شرق السواحل السويدية.

 

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