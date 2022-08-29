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إعلان حظر التجوال في بغداد

من العاصمة العراقية بغداد
29 أغسطس 2022 16:28

 اقتحم أتباع «التيار الصدري»، مقتدى  الصدر، اليوم الإثنين، مبنى القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء وسط إعلان حظر التجوال في بغداد. 

ويضم المبنى مكاتب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وهتف اتباع الصدر "سلمية.. سلمية.. سلمية" وانتشروا  داخل المبنى ورددوا شعارات تدعم مقتدى الصدر حاملين أعلام العراق.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة تطبيق حظر التجول الشامل في بغداد, ويشمل العجلات والمواطنين كافة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف  عصر اليوم.

وتشهد الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء توافد  المئات من اتباع الصدر للمشاركة في المظاهرات الاحتجاحية فيما تحولت المنطقة الخضراء الحكومية إلى ثكنة عسكرية.

وتجوب سيارات حاملة مكبرات للصوت شوارع مناطق مؤيدة gمقتدى الصدر تدعو الأهالي إلى المشاركة في المظاهرات الاحتجاحية. 

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المصدر: وكالات
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احتجاجات
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