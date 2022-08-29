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القبض على شخص آخر بعد إطلاق النار بمركز تجاري بالسويد

أرشيفية
29 أغسطس 2022 15:50

ألقت الشرطة السويدية القبض على شخص آخر، على خلفية حادث إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة مالمو في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال النائب العام في بيان له اليوم الاثنين، إنه تم اعتقال رجل 40 عاماً أمس الأول السبت.
وكان شاب 15 عاماً قد اعترف بقتل رجل 31 عاماً بمركز التسوق في منتصف شهر أغسطس الجاري.
وبحسب المحققين، فقد كان حادث قتل مستهدف، يمكن أن يُعزى إلى ما يسمونه بـ «البيئة الإجرامية».
وبالإضافة إلى ذلك، أصيب أحد المارة 39 عاماً بجروح خطيرة في الهجوم.
ويقال إنه أصيب عن طريق الصدفة.
ولم يذكر المدعي العام سبب الاشتباه في الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عاماً، ولا الأدلة المتوفرة ضده.
ومن المتوقع أن يتم استجواب الشخص المشتبه به اليوم الاثنين، في حضور محاميه.
وقالت ممثلة الادعاء: «سأقرر يوم (غد) الثلاثاء ما إذا كنت سأطلب مذكرة توقيف بحقه».

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