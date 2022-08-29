العلاج الجيني.. بشرى لأصحاب الأمراض الخطيرة

يعكف علماء وباحثون على تطوير العلاج الجيني من خلال إجراء المزيد من الدراسات لوضع حد لكثير من الأمراض الخطيرة.

وقال الدكتور زاندي فوربس الرئيس التنفيذي لشركة «ميرا جي تي إكس»، وهي شركة مقرها لندن وتعنى بالعلاج الجيني: «العلاج الجيني يرتكز على جعل الجسم ينتج البروتينات كما لو أنها أدوية فعالة».

وأضاف الدكتور فوربس أن «الأمراض الموروثة هي تلك التي يكون فيها لدى الشخص خلل جيني أو فقدان لجين معين، وبواسطة العلاج الجيني يمكن للخبراء إدخال بديل عنه».

وترتكز أعمال «ميرا جي تي إكس»، على تطوير علاجات «الجيل الثاني» الجينية التي يمكن فيها تشغيل الجين المُدرج وإيقاف تشغيله حسب الرغبة، باستخدام الحبوب، وفق تقرير نشره موقع «سكاي نيوز»..

ويتضمن خط البحث الأكثر تقدماً للشركة حتى الآن تجربة مستمرة متعددة المراحل حول مرض شبكي وراثي خلف الكثير من المرضى في المملكة المتحدة وأيرلندا وأوروبا والولايات المتحدة.

وأظهر الباحثون أن علاجهم للحالة، المعروف باسم التهاب الشبكية الصباغي المرتبط بالكروموسوم X، ليس آمناً وجيد التحمل فحسب، بل يمكنه أيضاً تحسين رؤية المرضى الذين قد ينتهي بهم الأمر بالعمى.

وقال الدكتور فوربس: «عولج الرجال في الدراسة في عين واحدة، وما أظهرناه هو أنه في مختلف جوانب رؤيتهم، لا سيما في الضوء الخافت، يبدو أن هناك تحسناً في قدرتهم على الرؤية».

وأضاف: «المرضى الذين عالجناهم، تمكن بعضهم من القيام بأشياء مثل التنقل عبر متاهة بسرعة أكبر، وأفادوا أنهم يستطيعون الرؤية بشكل أفضل في الظروف المظلمة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي