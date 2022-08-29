الثلاثاء 30 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العراق.. أنصار «التيار الصدري» يحاصرون مبنى الحكومة

من العراق
29 أغسطس 2022 15:38

اقتحم أنصار «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا مبنى الحكومة العراقية في ظل إجراءات أمنية مشددة.
واكتظت شوارع المنطقة الخضراء الحكومية باتباع الصدر رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية، حيث انتشر المتظاهرون في الحديقة المطلقة لمبنى الحكومة.
وكان مقتدى الصدر أعلن اليوم اعتزال العمل السياسي نهائياً وإغلاق كافة المؤسسات، إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر، مشيراً إلى أن الكل في حل منه.
وجددت الرئاسات العراقية الثلاث اليوم دعمها لدعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، بحضور التيار الصدري في جلسة الحوار.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس العراقي برهم صالح عقد اجتماعاً اليوم، بحضور الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية.
وأكد المجتمعون أن «الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد».

أخبار ذات صلة
فوضى في العراق وإعلان حظر التجوال الشامل
مقتل 4 إرهابيين في نينوى
المصدر: وكالات
الصدر
العراق
مقتدى الصدر
احتجاجات العراق
آخر الأخبار
احتياطي الطوارئ النفطي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 38 عاماً
الاقتصادي
احتياطي الطوارئ النفطي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 38 عاماً
اليوم 01:12
أرشيفية
عربي ودولي
قتيل و4 جرحى في حادث إطلاق نار بنيويورك
اليوم 01:09
الكاظمي يدعو إلى حفظ الدم العراقي
عربي ودولي
الكاظمي يدعو إلى حفظ الدم العراقي
اليوم 01:01
محمد الشرقي خلال الاستقبال (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يستقبل موظفات كليات التقنية العليا بالفجيرة
اليوم 00:58
«الهلال الأحمر» يواصل دعم متضرري السيول في السودان
الإمارات
«الهلال الأحمر» يواصل دعم متضرري السيول في السودان
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©