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الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي نهائياً

توزيع طعام على أنصار التيار الصدري المعتصمين في محيط البرلمان العراقي (أرشيفية)
29 أغسطس 2022 15:14

في قرار مفاجئ، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله نهائياً للعمل السياسي في العراق.

وقال حسابه الرسمي على «تويتر»، اليوم الاثنين، إنه قرر الاعتزال بشكل نهائي، وغلق كافة المؤسسات الخاصة بتياره عدا المرقد والمتحف وهيئة التراث.

من جهة أخرى، اقتحم أنصار «التيار الصدري» مقتدى الصدر اليوم الاثنين المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا مبنى الحكومة العراقية في ظل إجراءات أمنية مشددة.

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