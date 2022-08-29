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روسيا ترحب بزيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية

روسيا ترحب بزيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية
29 أغسطس 2022 13:33

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دبلوماسي روسي كبير قوله اليوم الاثنين، إن موسكو ترحب بزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقبة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في أراض تسيطر عليها روسيا بشرق أوكرانيا.

وقال ميخائيل أوليانوف الممثل الدائم لروسيا في فيينا، إن بلاده قدمت مساهمة كبيرة في هذه الزيارة التي قالت وكالة الطاقة إنها ستتم هذا الأسبوع.

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المصدر: وكالات
روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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