الثلاثاء 30 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أحدث مستجدات كورونا حول العالم

أحدث مستجدات كورونا حول العالم
29 أغسطس 2022 12:03

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 601 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى أكثر من 600 مليون و966 ألف حالة إصابة.
وتجاوز إجمالي الوفيات 6 ملايين و486 ألف وفاة.

وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى أكثر من 12 مليارا و124 مليون جرعة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

أخبار ذات صلة
خبراء: خليفة جونسون يواجه التحديات الأصعب منذ 50 عاماً
تحذير من عارض لأحدث متحور من «أوميكرون»
المصدر: وكالات
كورونا
حول العالم
آخر الأخبار
احتياطي الطوارئ النفطي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 38 عاماً
الاقتصادي
احتياطي الطوارئ النفطي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 38 عاماً
اليوم 01:12
أرشيفية
عربي ودولي
قتيل و4 جرحى في حادث إطلاق نار بنيويورك
اليوم 01:09
الكاظمي يدعو إلى حفظ الدم العراقي
عربي ودولي
الكاظمي يدعو إلى حفظ الدم العراقي
اليوم 01:01
محمد الشرقي خلال الاستقبال (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يستقبل موظفات كليات التقنية العليا بالفجيرة
اليوم 00:58
«الهلال الأحمر» يواصل دعم متضرري السيول في السودان
الإمارات
«الهلال الأحمر» يواصل دعم متضرري السيول في السودان
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©