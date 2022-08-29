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زلزال قوي يهز سومطرة الغربية في إندونيسيا
أرشيفية
29 أغسطس 2022 08:14
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بقوة 5.8 درجة هز سومطرة الغربية قرب مدينة باريامان في إندونيسيا يوم الاثنين "بالتوقيت المحلي".
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال على عمق 11.9 كيلومتر.
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المصدر: وكالات
جزيرة سومطرة الإندونيسية
زلزال
إندونيسيا
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