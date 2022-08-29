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عودة العلاقات بين فنزويلا وكولومبيا المقطوعة منذ 3 سنوات

صورة جوية للحدود المغلقة بين البلدين
29 أغسطس 2022 07:49

أعلنت فنزويلا وكولومبيا الأحد إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات، وذلك مع تشكيل حكومة يسارية جديدة في بوغوتا.

وقال أرماندو بينيديتي السفير الكولومبي الجديد في منشور على تويتر عند وصوله الى كراكاس "العلاقات مع فنزويلا ما كان ينبغي أن تُقطع أبدا. نحن إخوة وخط وهمي لا يمكن أن يفصلنا".

وكان في استقبال بينيديتي نائب وزير الخارجية الفنزويلي راندر بينا راميريز الذي غرّد أيضا "علاقاتنا التاريخية تدعونا للعمل معا من أجل سعادة شعبينا".وكان الرئيس الجديد لكولومبيا غوستافو بيترو ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلنا في 11 أغسطس عزمهما إعادة العلاقات الدبلوماسية.وحدثت القطيعة بين البلدين عام 2019 في أعقاب سنوات من التوتر بين فنزويلا وكولومبيا.
وأغلقت السفارات والقنصليات في كلا البلدين وأوقفت الرحلات الجوية، وحتى الحدود البرية المشتركة التي يبلغ طولها ألفي كيلومتر أغلقت بين عامي 2019 وأكتوبر 2021 عندما جرى فتحها أمام المشاة فقط.

وقال بينيديتي إن أكثر من ثمانية ملايين كولومبي يكسبون قوتهم من التجارة مع فنزويلا، وهذا هو أحد أهم أسباب إعادة العلاقات التجارية بين البلدين.

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المصدر: وكالات
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