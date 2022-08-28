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إحباط 7 عمليات هجرة غير شرعية في تونس

إحباط 7 عمليات هجرة غير شرعية في تونس
29 أغسطس 2022 03:34

تونس (الاتحاد)

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أعلنت السلطات التونسية، أمس، إحباط 7 عمليات هجرة غير شرعية شمالي البلاد. وتمكنت وحدات الحرس البحري بولاية بنزرت من إحباط 7 عمليات هجرة غير نظامية عبر سواحل بنزرت شمال تونس وألقت القبض على 85 شخصاً، وفق وكالة الأنباء الرسمية التونسية.
وذكرت الوكالة أن «وحدات الحرس البحري حجزت عدداً من مراكب الصيد و6 محركات وكميات من البنزين المستغلة في محاولات اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه دولة أوروبية».
والخميس، أعلن المتحدّث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، على هامش ندوة صحفية بالعاصمة تونس، إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.
وكشف الجبابلي عن أنه منذ مطلع العام الجاري، تم رصد أكثر من 7000 محاولة اجتياز من تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من أجانب. وأضاف أنه تم توقيف 299 منظّماً لعملية اجتياز للحدود البحرية وأكثر من 150 وسيطاً تونسياً، إضافة إلى 7 وسطاء أجانب.

تونس
الهجرة غير الشرعية
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