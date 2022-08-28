«الرئاسي اليمني»: منفتحون على كافة جهود تحقيق السلام

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، انفتاح مجلس القيادة والحكومة على كافة المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216. وأشاد العليمي خلال استقباله أمس، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، ريتشارد اوبنهايم، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وموقف المملكة المتحدة الثابت من الملف اليمني بوصفها دولة عضواً في مجلس الأمن، ومتطلبات تحقيق السلام العادل والشامل، وحماية الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون الدولي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».