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«الرئاسي اليمني»: منفتحون على كافة جهود تحقيق السلام

«الرئاسي اليمني»: منفتحون على كافة جهود تحقيق السلام
29 أغسطس 2022 03:34

عدن (الاتحاد)

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، انفتاح مجلس القيادة والحكومة على كافة المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216. وأشاد العليمي خلال استقباله أمس، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، ريتشارد اوبنهايم، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وموقف المملكة المتحدة الثابت من الملف اليمني بوصفها دولة عضواً في مجلس الأمن، ومتطلبات تحقيق السلام العادل والشامل، وحماية الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون الدولي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». 

اليمن
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
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