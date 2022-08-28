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إسقاط «مسيَّرتين» في تعز وشبوة

إسقاط «مسيَّرتين» في تعز وشبوة
29 أغسطس 2022 03:34

عدن (الاتحاد)

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تمكنت الدفاعات الجوية في محور تعز العسكري، أمس، من إسقاط طائرة مسيَّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بعد ساعات من إسقاط طائرة مماثلة في محافظة شبوة.
 وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز بأن وحدات الرصد وثّقت تحليق طائرة مسيّرة لميليشيات الحوثي في سماء «عقبة منيف» شرقي مركز المحافظة، وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.
يأتي هذا بعد ساعات من قصف عنيف شنته الميليشيات الإرهابية على أحياء سكنية شرقي المدينة، رغم سريان الهدنة الأممية، وفق سكان محليين.  وكانت الدفاعات الجوية في شبوة أسقطت، طائرة مماثلة أثناء محاولتها التحليق فوق مواقع عسكرية.
 يشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية كثفت من خروقاتها للهدنة تزامناً مع الاستعدادات لجولة جديدة من المفاوضات بخصوص فتح الطرقات في تعز.

اليمن
تعز
شبوة
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