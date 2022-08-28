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ألمانيا: خزانات الغاز تمتلئ «أسرع من المتوقّع»
ألمانيا: خزانات الغاز تمتلئ «أسرع من المتوقّع»
28 أغسطس 2022 23:02
أعلنت الحكومة الألمانية الأحد أنّ ملء خزانات الغاز يجري في وقت «أسرع من المتوقّع»، رغم الانخفاضات الحادّة في الإمدادات الروسية.
وقال وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك في بيان «رغم الظروف الصعبة (...) فإنّ الخزانات تمتلئ في وقت أسرع من المتوقّع».
وأوضحت الوزارة أنّ هدف التخزين الذي حددته الحكومة أكتوبر عند 85 في المئة «يجب أن يتمّ الوصول إليه مطلع سبتمبر».
وأضافت أنّ احتياطات الغاز تبلغ حالياً 82 في المئة من قدرتها.
وفي منتصف أغسطس، أبدت الوكالة الفدرالية لشبكات الطاقة، الجهة المنظمة للطاقة، تشكيكها بشأن قدرة البلاد على تحقيق هذه الأهداف.
غير أنّ «الإجراءات الوقائية» التي اتخذتها برلين في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في إطار اقتصاد الطاقة، إضافة إلى «شراء كميات ضخمة من الغاز» من مورّدين آخرين، سمحت ب«إحراز تقدّم كبير»، وفق الحكومة.
وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي الذي شهدت البلاد انخفاضاً حاداً في إمداداته منذ بداية الحرب على أوكرانيا.
وانخفض تدفّق الغاز بنسبة 20 في المئة عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم»، فيما اتهم الاتحاد الأوروبي موسكو باستخدام الطاقة «سلاحاً» في النزاع.
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المصدر: وكالات
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