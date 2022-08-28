السلطات الألمانية تعلن استقرار الوضع في ميناء مانهايم
أرشيفية
28 أغسطس 2022 23:00
أعلنت سلطات مدينة مانهايم الألمانية مساء اليوم الأحد أن الوضع لا يزال مستقرا بعد حادثة التسرب الكيماوي من حاوية، والتي وقعت في ميناء المدينة، وأضافت أن من المحتمل أن تستمر مهمة متابعة الحادثة لعدة أيام أخرى.
وذكرت السلطات أن قوات المهمة تواصل تبريد الحاوية التي تسربت منها أبخرة خطرة، وذلك بالاستعانة بمياه من نهر الراين مشيرة إلى أنه أمكن تقليل كمية المياه بشكل كبير في تلك الأثناء.
كان حادث التسرب الكيماوي وقع جراء احتراق ذاتي لإحدى المواد في الحاوية يوم الثلاثاء الماضي الأمر الذي تسبب في إصابة 17 شخصا.
كانت قوات الإطفاء نجحت في تركيب مجسات حرارة في الجزء الداخلي من الحاوية والإلمام بالحالة في الداخل عن طريق إحدى الكاميرات، وقالت سلطات المدينة إن " هذه الشواهد أدت إلى تعديل في خطط إجراءات المهمة والتي سنعلن عنها في الأيام المقبلة".
كما تقوم قوات الإطفاء بإجراء قياسات جوية في مواقع مختلفة في المدينة " ولا تزال هذه القياسات تظهر عدم وجود قيم عالية (للتسرب الكيماوي)".
كانت سحابة غازية تشكلت فوق المنطقة الصناعية ووصل ارتفاعها إلى 150 مترا.
وتحتوي الحاوية على 200 برميل من الكبريتات المائية، وهو عامل مساعد لصناعة النسيج الذي يُستخدَم للتبييض.