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شحن ملايين الأطنان من الحبوب عبر نهر الدانوب

شحن ملايين الأطنان من الحبوب عبر نهر الدانوب
28 أغسطس 2022 22:56

أعلنت أوكرانيا عن تزايد كميات الحبوب التي تشحنها عبر نهر الدانوب.

وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم الأحد أنه خلال أمس السبت فقط أبحرت 11 سفينة عبر موانئ الدانوب الأوكرانية موضحة أنه لم يتم شحن مثل هذا العدد الكبير منذ بدء الحرب الروسية.

وأضافت الوزارة أن هذه السفن يمكنها حمل ما يصل إلى 45 ألف طن من الحبوب،ولم يتم بعد تحميلها.

وبحسب الوزارة، تم شحن أكثر من أربعة ملايين طن من الحبوب إلى خارج البلاد عبر موانئ الدانوب الأوكرانية منذ مارس الماضي.

ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، تم إغلاق موانئ البحر الأسود في أوكرانيا، ومن ثم تم إغلاق طرق تصدير مهمة طوال أشهر.

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المصدر: وكالات
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