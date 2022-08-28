مصير الآلاف في السند مرتبط بسدّ عمره 90 عاماً

يرتبط مصير مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم السند في جنوب باكستان بسدّ عمره 90 عاما يوجّه تدفق المياه من نهر السند (إندوس) إلى أحد أكبر أنظمة الري في العالم. أعلنت الحكومة الباكستانية حالة طوارئ للتعامل مع الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية التي أثرت على نحو 33 مليون شخص، يعتمد كثر منهم في سبل عيشهم على نهر السند. لكن كما أن النهر يعطي في أيام الوفرة، فإنه يمكن أن يأخذ. تعرض السند لأسابيع من الأمطار الغزيرة التي غمرت الأراضي الزراعية في كل أنحاء الإقليم، والآن، تتدفق السيول من الروافد المتضخمة في الشمال الجبلي نزولاً في اتجاه نهر السند، ومن المتوقع أن تصل في الأيام المقبلة. ينبع نهر السند في التيبت ويقسم باكستان حيث يتعرج أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر جنوبا إلى بحر العرب قرب كراتشي. وبدأت المياه تتدفق فعلا فوق ضفاف نهر السند في العديد من الأماكن، وما لم يتمكن سد سوكور من التحكم في التدفق، ستقع كارثة. عند اكتمال سد سوكور الذي كان يعرف بسد لويد، في العام 1932، اعتُبر أعجوبة هندسية إذ كان قادرا على تصريف 1,4 مليون متر مكعب من المياه في الثانية من خلال 19 بوابة فولاذية مركّزة بين أعمدة حجرية. يعتبر السد العنصر المركزي في المدينة، كما أنه نقطة جذب للسياح الذين يحبون التصور أمامه، وهو يوفر أيضا جسرا رئيسيا عبر النهر. وقال وزير الموارد المائية سيد خورشيد شاه "إنه موضوع في الخدمة منذ 90 عاما، علما أن كفالته كانت لـ50 عاما". وأوضح "أي أننا تجاوزنا مدة الكفالة بـ40 عاما". يعيد السد توجيه المياه إلى سلسلة من القنوات يبلغ طولها الإجمالي نحو 10 آلاف كيلومتر وتمر عبر أراض زراعية، لكن سنوات من الإهمال تعني أنها غير قادرة على التعامل مع الكميات القياسية من المياه اليوم.