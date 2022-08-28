قتيل وجرحى جراء انفجار بكونار الأفغانية

قتل شخص واحد وأصيب خمسة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق في مدينة أسد أباد عاصمة ولاية كونار الأفغانية اليوم الأحد.
وقال قائد الشرطة عبد الحق حقاني "هذا الصباح في الساعة 08:30 كان عدد من عناصر الأمن بمنطقة غازي أباد في طريقهم إلى أسد أباد في قافلة عسكرية عندما انفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق على جسر كارهالي في مركبتهم، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الأمن وثلاثة مدنيين، وتوفي أحدهم في وقت لاحق متأثراً بجروحه".
وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الانفجار واعتقلت عدداً من المشتبه بهم ويجري التحقيق معهم حالياً.