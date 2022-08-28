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أميركا: روسيا لا تقر بالخطر الإشعاعي في زابوريجيا

أرشيفية
28 أغسطس 2022 20:21

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إن روسيا لا تريد الإقرار بالخطر الإشعاعي الداهم في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأوكرانيا، مضيفة أن هذا هو السبب في عرقلة موسكو صدور المسودة النهائية لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "قررت روسيا الاتحادية وحدها عرقلة توافق الآراء على الوثيقة الختامية في ختام المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

فعلت روسيا ذلك من أجل عرقلة الصياغة التي تقر بالخطر الإشعاعي الداهم في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا".

ويأتي البيان بعد أن عرقلت روسيا اتفاقا يوم الجمعة بخصوص المسودة النهائية لمراجعة معاهدة الأمم المتحدة التي تُعد حجر الزاوية في حظر انتشار الأسلحة النووية بسبب انتقادات لأفعال موسكو في أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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